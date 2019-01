Ostalb | Donnerstag, 31. Januar 2019 Donnerstag, 31. Januar 2019

Kindergarten: Welche Möglichkeiten hat die Gemeinde Ruppertshofen?

Foto: gbr

Demographische Prognosen, dass es bald in Landgemeinden kaum noch Kinder gibt, sind nicht eingetreten. In Ruppertshofen sind schon jetzt alle drei Kindergärten voll – und im neuen Kindergartenjahr ist mit einer noch größeren Nachfrage zu rechnen. Welche Handlungsmöglichkeiten hat die Gemeinde in dieser Situation?

Aktuell verfügt die Gemeinde überKindergartenplätze – davonim „Piffikus“ neben dem Rathaus,im Teilort Birkenlohe undim Naturkindergarten in den Jurten am Ortsrand. Dabei handelt es sich um den ehemaligen Waldorfkindergarten, der sich seit geraumer Zeit in der Trägerschaft der Gemeinde befindet. Wie man es auch rechnet, diese Plätze werden nicht reichen, denn im kommenden Jahr wollenKinder einen Platz und haben sogar einen Rechtsanspruch darauf. Ausführlich wird das Thema am. Februar in der Rems-​Zeitung behandelt.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 32 Sekunden.