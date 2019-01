Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 31. Januar 2019 Donnerstag, 31. Januar 2019

Überraschende Wende: Schwan Gustav ist tot!

Foto: rz-​archiv

Die (fast) unendliche Gmünder Schwanengeschichte von Gustav und Sieglinde geht weiter! Am 11 . Januar hat die Rems-​Zeitung berichtet: „Gustav geht’s gut“, nachdem unser Redakteur Heino Schütte sich vor Ort im neuen Schwanenquartier in Plüderhausen davon überzeugt hatte.

Und der Schwan zeigte sich zutraulich und ging mit unserem Redakteur sogar auf „Schmusekurs“ (siehe Foto). Jetzt weiß man auch warum: Gustav ist gar nicht Gustav, sondern die Schwanenfrau Sieglinde, die man bislang als tot glaubte. Nun ist es aber definitiv: Der noch lebende Schwan ist Sieglinde, die Schwanenfrau. Dies hat ein Gentest bestätigt, den der jetzige Betreuer des Schwans in Auftrag gegeben hatte. Also bedeutet das, dass man für Sieglinde nach einem Schwanenmann suchen muss. Zum Glück ist das ein bisschen leichter als anders herum — und trotzdem schwer genug. Eigentlich gehört der Schwan der Stadt Gmünd, doch Pressesprecher Markus Herrmann sagt, dass man das Tier nicht um jeden Preis wieder nach Gmünd zwangsumsiedelt, wenn es sich in Plüderhausen wohl fühlt.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 40 Sekunden.