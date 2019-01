Ostalb | Freitag, 04. Januar 2019 Freitag, 04. Januar 2019

Karl Hilsenbek hört auf als OB von Ellwangen

Foto: Peter Schlipf

Macht er’s noch mal oder hört er auf? Auf die Entscheidung von Oberbürgermeister Karl Hilsenbek, ob er bei der Wahl am 26 . Mai noch einmal antritt, haben viele gewartet. Jetzt ist klar: Er tut es nicht!

Das hat er beim Neujahrsempfang der Stadt am Freitagabend bekannt gegeben. Er will aber in der Kommunalpolitik bleiben. Dass er und seine Frau weiterhin gerne Bürger der Stadt bleiben wollen, dafür gab es in der Stadthalle langen Beifall. Hilsenbek ist der dienstälteste Bürgermeister im Kreis; zuerst in Böbingen, seitJahren ist er in seiner Heimatstadt Ellwangen.Jahre seien für ein Wahlamt in Ordnung, habe er beschlossen und sich gefragt, ob es den richtigen Zeitpunkt überhaupt gebe, um aufzuhören. Wie die Reaktionen auf diese überraschende Ankündigung waren, steht am. Januar in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

