„Mutlantis“ schließt am 31 . Oktober

Für das beliebte Freizeit– und Familienbad Mutlantis in Mutlangen hat nun bald das letzte offizielle Stündlein geschlagen: Am Donnerstagabend, 31 . Oktober, werden die Pforten des öffentlichen Badebetriebs unter der Regie der Gemeinde geschlossen. Auch die Sauna wird abgeschaltet. Es gibt jedoch Hoffnung auf Weiterbetrieb des Hallenbads unter neuer Trägerschaft.

Freitag, 11. Oktober 2019

Ziemlich genau ein Jahr ist es nun her, dass im Rahmen einer denkwürdigen und teils sehr emotionalen Bürgerversammlung im Mutlanger Forum Bürgermeisterin Stephanie Eßwein und ihre Mitarbeiter darlegten, dass anstehende Sanierungskosten und vor allem der jährliche Abmangel für die Gemeinde nicht mehr zu schultern seien. Dieser Überzeugung war auch der Gemeinderat gefolgt. Lediglich die Option für Erhalt eines Schulschwimmbetriebs blieb in Aussicht gestellt. Das Thema „Mutlantis“ steht erst in einer Novembersitzung des Gemeinderats wieder auf der Tagesordnung.



