Vatertagsfest zum Auftakt: MV Pfersbach feiert drei Tage lang

Das Frühlingsfest des Musikvereins Pfersbach erstreckt sich über drei Tage. Das Vatertagsfest am Feiertag Christi Himmelfahrt macht am Donnerstag, 9. Mai, ab 11 Uhr den Anfang.

Mittwoch, 08. Mai 2024

Franz Graser

Für die Party am Samstagabend wurde die „Radlerband“ engagiert. Die Band hat sich bereits im Allgäu einen kultigen Ruf erarbeitet und ist auch auf Veranstaltungen im ganzen Land zu finden. Ihr Repertoire reicht von Schlager über Pop bis hin zu den neuesten Partyhits. Bei der „Pfersbacher Partynacht in Tracht“ am Samstag sind Dirndl und Lederhose absolut im Trend, aber nicht zwingend erforderlich.







Zum Abschluss der drei Festtage wird am Sonntag neben dem Festzelt eine Hüpfburg im Großformat aufgebaut. Die Kinder können sich auf stundenlangen Spaß und Abenteuer freuen, während die Erwachsenen die musikalische Unterhaltung genießen. Auch die Auswahl bei der Getränke– und Speisekarte hat einiges zu bieten.





Weitere Informationen finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



Am Vatertag sorgt zunächst der Musikverein Gärtringen für mitreißende Stimmung im Pfersbacher Festzelt. Am Nachmittag bestreiten der Musikverein aus Mutlangen und anschließend die S.o.B-Kapell den musikalischen Part.

