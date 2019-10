Spatenstich für neuen Kindergarten in Ruppertshofen

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Noch vor wenigen Jahren ging man davon aus, dass die Zahl der Kinder in den Landgemeinden drastisch nach unten geht und deshalb Schulen oder Kindergartengruppen geschlossen werden. Das Gegenteil ist nun der Fall: In Ruppertshofen ist es im Kindergarten so eng, dass ein Neubau nötig ist.

Dienstag, 15. Oktober 2019

Gerold Bauer

33 Sekunden Lesedauer



Aktuell gibt es in der Gemeinde Ruppertshofen an drei Standorten kommunale Kindergärten („Pfiffikus“, Jurten-​Kindergarten sowie im alten Schulhaus im Teilort Birkenlohe) und darüber hinaus auch noch die vom Verein „Jugendhilfe Land e.V. “ getragene Kleinkindbetreuung im „Zwergenland“. Trotzdem reicht die vorhandene Raumkapazität nicht aus. Über viele Monate hinweg hatte der Gemeinderat immer wieder das Thema „Kindergarten“ auf der Tagesordnung gehabt.







Wie man sich entschieden hat, welche Argumente dabei eine Rolle spielen steht am 15 . Oktober in der Rems-​Zeitung!



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Ruppertshofen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

267 Aufrufe

8 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 56