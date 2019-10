Kurioser Feuerwehreinsatz: IC-​Lokführer war am Gmünder Bahnhof plötzlich ausgesperrt

Galerie (1 Bild)

Symbolfoto: hs

Es gibt nichts, was es nicht gibt, dies sowohl im Alltag der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd als auch an leidigen Störungen auf der Remsbahn.

Montag, 21. Oktober 2019

Heino Schütte

37 Sekunden Lesedauer



1

So wurde die Gmünder Feuerwehr am Samstagnachmittag von der Deutschen Bahn AG um Hilfe gebeten, weil auf Gleis(Fahrtrichtung Aalen) ein IC „gestrandet“ war und seine Fahrt zunächst nicht fortsetzen konnte. Was war geschehen? Der Lokomotivführer hatte seinen Führerstand kurz verlassen. Bei der Rückkehr klemmte die Zugangstüre zu der E-​Lok. Normalerweise kein Problem für die Türöffnungsspezialisten der Feuerwehr, doch diesmal hatten sie es mit einem Spezial-​Sicherheitszylinder zu tun. Offenbar hatte der Schließmechanismus einen technischen Defekt erlitten. Nach Rücksprache mit den zuständigen Dienststellen der Deutschen Bahn AG rückte der Vorausrüstwagen der Gmünder Feuerwehr an, um mit Rettungsgeräten die Türe zum Steuerstand gewaltsam aufzubrechen. Aufatmen beim ausgesperrten Lokführer und den wartenden Fahrgästen: Mit rund halbstündiger Verspätung konnte die Remsbahn ihre Reise in Richtung Aalen und Nürnberg fortsetzen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

230 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 68