Mehrere Einbrüche

Zwischen Freitagnachmittag, 14 . 30 Uhr, und Montagabend, 20 Uhr, drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Am Eichenwäldle ein, nachdem sie die Terrassentür aufgebrochen hatten. Im Gebäude durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten ersten Ermittlungen zufolge Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Dienstag, 29. Oktober 2019

Heinz Strohmaier

Auf die Zeit zwischenundUhr am Montag kann die Tatzeit eines weiteren Einbruchs eingegrenzt werden. Über die Terrassentüre drangen Unbekannte in ein Gebäude in der Römerturmstraße ein, wo sie einen Büroraum durchsuchten, jedoch offenbar keine Wertgegenstände vorfanden. Möglicherweise wurden die Täter durch einen nach Hause kommenden Bewohner gestört, da sie das Anwesen über das Badfenster ohne Beute wieder verließen. Der von den Einbrechern verursachte Sachschaden beziffert sich auf rundEuro. Sachdienliche Hinweise in beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Gmünd, Tel.:/​entgegen.

