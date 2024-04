Local Heroes AG: „Olympische Spiele“ im Alexanderstift

Foto: gfl

Die AG Local Hero des Gymnasium Friedrich II. in Lorch lud im Alexanderstift zu olympischen Spielen ein — und entdekcte, was manch einer der älteren Mitmenschen sportlich noch drauf hat.

Freitag, 19. April 2024

Sarah Fleischer

27 Sekunden Lesedauer



Egal, ob beim Kegeln, Shuffleboard oder Weitwurf, der Nachmittag war ein voller Erfolg. Am Ende erklang die olympische Fanfare, um die Medaillen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer feierlich zu überreichen.





An verschiedenen Stationen konnten die Bewohnerinnen und Bewohner zeigen, was noch in ihnen steckt. Die Jugendlichen um Schulseelsorgerin Elvira Lichtblau waren überrascht, wie fit und agil einige Seniorinnen und Senioren noch waren.

199 Aufrufe

110 Wörter

1 Stunde Online



