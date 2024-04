Dr. Spenglers doppelbödige Geschöpfe

Fotos: jtw/​Lorch Ness

Im Kreisverkehr am Ortseingang von Lorch stehen stumm Mönche in einem Kreis, ein Monster durchpflügt den Muckensee und auf die Insel im Weiher an der Götzenmühle hat sich ein riesiger Feuersalamander gerettet. Ein wenig fremdartig wirken diese Geschöpfe, aber dennoch vertraut und freundlich. Doch wo kommen sie her, wer hat diese hölzernen Wesen geschaffen? Die Spur führt in ein grünes Holzhaus in einem Wohngebiet in Lorch.

Sonntag, 14. April 2024

Jürgen Widmer

41 Sekunden Lesedauer



Also ran an die Tür und geklingelt. Es öffnet der Hausherr und Schöpfer dieser Wesen: ein leibhaftiger Doktor. Allerdings nicht Frankenstein, sondern Till Spengler, den meisten Lorchern noch als engagierter Hausarzt in Erinnerung. Er wirkt auch keineswegs gruslig, sondern sehr freundlich.





Wie Spengler zur Kunst kam und was im besonders am Herzen liegt, lesen Sie in der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.



Hoch oben aus einem Fenster grüßt eine bizarre Gestalt. Auf der einen Seite wirkt der Mann frisch und lebendig, von der anderen zeigt er seine blanken Rippen und den knöchernen Schädel. Doch auch er wirkt keineswegs bedrohlich.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



389 Aufrufe

165 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen