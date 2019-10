Fußball-​Bezirkspokal: Die Viertelfinals stehen fest

Diese Bezirks-​Pokalrunde am Feiertag hatte es in sich – und vor allem die Gmünder Vertreter sind überwiegend zufrieden nach Hause gegangen. An diesem Freitag nun sind auch die Paarungen für die Viertelfinals bekannt gegeben worden.

Die Viertelfinals sind auf den. November anberaumt, also an Allerheiligen. Der TV Heuchlingen möchte dann erneut überraschen, hat wieder einen Bezirksligisten zu Gast. Die Verbandsliga-​Reserve der TSG Hofherrnweiler wird zu Gast sein. Einen harten Brocken hat dieBettringen erwischt, zu Gast sein wird Ligakonkurrent Nattheim. Vor keiner unlösbaren Aufgabe steht derweil derSpraitbach, der den Aalener KreisligistenStödtlen empfängt.Auch der SV Hussenhofen muss in den Aalener Raum: auswärts tritt der SVH beim TV Bopfingen an. Spannung ist auf jeden Fall wieder garantiert. Die Viertelfinalpartien in der Übersicht:Bettringen – TSG Nattheim; TV Bopfingen – SV Hussenhofen;Spraitbach – SVStödtlen; TV Heuchlingen – TSG Hofherrnweiler-​Unterr. II.

