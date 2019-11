Wißgoldingen: Lebendiges Dorf mit intensivem Vereinsleben

Fotos: Gerold Bauer

Wißgoldingen ist ein Ort, der seit Generationen vor allem von Wanderern sehr gerne besucht wird. Aufgrund der Höhenlage hat man von dort einen weiten Blick, um Ausschau auf die herrliche Landschaft der Schwäbischen Alb zu halten.

Dienstag, 12. November 2019

Manfred Laduch

Beliebte Ziele rund um den idyllisch gelegenen Ort sind in erster Linie der Stuifen mit dem imposanten Kreuz auf der „Glatze“, aber auch das Schwarzhorn und die Reiterleskapelle am Aufstieg zum Kalten Feld. Auf vielen Wegen hat man den Rechberg mit der Wallfahrtskirche und der Burgruine im Blick. Mithin ist Wißgoldingen schon in diesem Sinne ein echter „Schauort“. In ihrer Dienstags-​Ausgabe stellt die Rems-​Zeitung den Ort auf einer ganzen Seite vor.

