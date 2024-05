Bergwacht auf dem Stuifen im Einsatz: Frau bei Sturz schwer verletzt

Foto: Marc Abele

Ein Frau stürzte beim Wandern auf dem Stuifen und verletzte sich dabei schwer. Neben einem Rettungswagen und dem Rettungshubschrauber Christoph 22, der den Notarzt zum Einsatzort brachte, wurden die Bergwacht sowie die Helfer-​vor-​Ort Gruppe Wißgoldingen alarmiert.

Montag, 06. Mai 2024

Gerold Bauer

32 Sekunden Lesedauer



Die verletzte Frau wurde vom Hubschrauber-​Notarzt medizinisch versorgt undvon den Einsatzkräften der Bergwacht Schwäbisch Gmünd und Geislingen–Wiesensteig im Bergwacht-​Einsatzfahrzeug zum bereitstehenden Rettungswagengebracht. Für die Bergwacht Göppingen wurde der Einsatz auf der Anfahrtabgebrochen.Besonders an diesem Einsatz war, dass gleich drei Bergwachten alarmiert wurden.Obwohl im Ostalbkreis gelegen, wird der Stuifen häufig von Mobilfunk-​Masten aus demLandkreis Göppingen abgedeckt, die Notrufe an die RettungsleitstelleGöppingen leiten. Durch die gute Zusammenarbeit der Bergwachten wurde in diesem Fall dieräumlich viel näher gelegene Bergwacht Schwäbisch Gmünd alarmiert, in derenEinsatzgebiet der Unfall stattfand.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



993 Aufrufe

131 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen