So Ebbes: Warmduscher

Warmduscher haben in manchen Kreisen einen schlechten Ruf, angeblich wirkt eine kurze Eisdusche gesundheitliche Wunder. Dauerhaft und nur noch kalt duschen — das wollen dann aber doch die wenigsten. Auch nicht die Waldstetter Gemeindeverwaltung.

Hoch erfreut nahmen Verwaltung, Gemeinderat und die meisten Waldstetter letztes Jahr zur Kenntnis: Der Rohbau des neuen Rathauses wird eine Million günstiger als veranschlagt. Was für eine tolle Nachricht in schwierigen Zeiten. Doch kaum waren die Sektflaschen geleert, folgte der Hammer: Das aus der Baugrube ausgehobene Erdreich – als unbedenklich geprüft und schon auf dem Freibad-​Parkplatz bis zur Wiederverwendung beim Rohbau zwischengelagert – wurde nochmals geprüft und siehe da: Aufgrund einer neuen Vorschrift im bürokratischen Baden-​Württemberg war der „Dreck“ plötzlich Sondermüll und muss teuer in Bayern entsorgt werden. Und natürlich brauchte man für das Auffüllen der Baugrube unbelasteten „sauberen“ Boden. Auch nicht gerade billig. Den Schultes und seine Verwaltung hat’s schier umgehauen. Von der einen Million blieben gerade mal 250 000 Euro übrig. Inzwischen sind die „Waldstetter Alpen“ abgetragen, der Platz wird schließlich als Parkplatz benötigt. Die Devise aufgrund der bitteren Erfahrung: Jetzt muss gespart werden aus „Teufel komm raus“. Nach langen Diskussionen war man sich einig: In den neuen Rathaus-​Toiletten gibt’s kein warmes Wasser. Nach dem „Geschäft“ werden die Hände eiskalt gewaschen. Allerdings muss sich Kämmerer Seiler, der wie manch andere Bedienstete vorbildlich mit dem Fahrrad verschwitzt zum Arbeitsplatz kommt, keine Sorgen machen, dass er mit einer kalten Dusche begrüßt wird. Geduscht wird warm, halt net so heiß und net so lang.

