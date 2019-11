Auto überschlägt sich — Fahrer gesucht

Ein bislang unbekannter Lenker eines BMW befuhr am frühen Samstag, gegen 3 . 20 Uhr, die B 29 in Richtung Stuttgart. In einer leichten Linkskurve, kurz vor der Schlussstelle Lorch, kam dieser vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab.

Samstag, 16. November 2019

Heinz Strohmaier

BMW

BMW

BMW

30

000

Neben der Fahrbahn fuhr er zunächst entlang einer Böschung und durchbrach anschließend einen Wildzaun. Derüberschlug sich und kam in einem Feld zum Stillstand. Der unbekannte Pkw-​Lenker stieg aus demaus und entfernt sich in unbekannte Richtung von der Unfallstelle. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Unbekannte beim Unfall erheblich verletzt hatte, wurde eine Fahndung nach ihm eingeleitet. Die Suche, bei der auch ein Polizeihubschrauber und ein Personenspürhund eingesetzt wurden, führte nicht zum Auffinden des Fahrzeuglenkers. Der Schaden amwird aufEuro geschätzt.

