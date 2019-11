Waldstetter Jugendbeirat tagte

Foto: Gerhard Nesper

Zu seiner ersten Sitzung als Jugendbeiratsvorsitzender begrüßte Niclas Spieß am Samstag Vormittag im großen Sitzungssaal des Waldstetter Rathauses Bürgermeister Michael Rembold, Ortsvorsteherin Monika Schneider, Quartiersmanagerin Magdalene Rupp und vom Hauptamt Tamara Luckas und Ira Herkommer.

Samstag, 16. November 2019

Gerhard Nesper

33 Sekunden Lesedauer



z.B.

Magdalene Rupp gab zunächst einen Rückblick über die Quartiersentwicklung in den vergangenen Monaten, wiedie Mobilität älterer Mitbürger mithilfe des Bürgermobils, die Bürgerwerkstatt in Wißgoldingen, den Weihnachtswunschbaum und die Veranstaltungsreihe „Lebensfaden“ mit Vorträgen über Patientenverfügungen, rechtliche Betreuung, Bestattungsvorsorge und anderen Themen. Für das nächste Jahr sei ein Programm für Jugendliche vorgesehen, in dem darauf eingegangen werde, was diese sich wünschten, wie sie sich einbringen könnten, wie Verantwortung erlernt werden könne und wie Demokratie erlebt werde.Was sonst noch besprochen wurde und wer neu im Gremium ist, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

153 Aufrufe

3 Stunden Online