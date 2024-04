Waldstetten: Bauen im Bestand soll leichter werden

Foto: Pixabay/​WikimediaImages

Waldstetten hat nun eine neue Dachgaubensatzung. Was nach vielen Details klingt, soll künftig das Bauen im Bestand erleichtern.

Freitag, 26. April 2024

Sarah Fleischer

24 Sekunden Lesedauer



Bürgermeister Michael Rembold und Kämmerer Seiler stellten dem Gemeinderat die seit geraumer Zeit diskutierte neue Dachgaubensatzung vor, die noch, wie ein Bebauungsplan, das vorgeschriebene Verfahren bis zum In-​Kraft-​Treten hinter sich bringen muss.



Mit der neuen Fassung soll, auch um Flächenverbrauch zu reduzieren, das Schaffen von Wohnraum im Bestand und innerorts erleichtert werden.





Was die neue Dachgaubensatzung beinhaltet und welche Beschlüsse der Gemeinderat bezüglich Breitbandausbau und Wärmeplaung traf, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



