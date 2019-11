Gmünder Guggentreff mit Instrumentenwäsche zum Auftakt der fünften Jahreszeit

Hunderte verstaubte Guggen wurden von Albert Scherrenbacher zu der Instrumentenwäsche am Marienbrunnen auf dem Marktplatz geschickt.

Eine entsprechende Botschaft verkündete beim Auftakt-​Narrenempfang auch KulturbürgermeisterJoachim Bläse. Voller Bewunderung zeigte er sich in Vorfreude auf all die bevorstehenden Großveranstaltungen in der Fasnetshochburg Schwäbisch Gmünd, bürgerschaftlich und ehrenamtlich getragen und organisiert von der Arbeitsgemeinschaft Gmender Fasnet. Nach dem Aufmarsch der Guggen zur Instrumentenwäsche folgte der eigentliche und emotionale Auftakt der Gmünder Fasnet: Die Begrüßung der Symbolfigur Silbermännle am Rathaus mit einem Böllerschuss und zauberhaftem Nebel. Auf dem Rathausbalkon tauchte der seit dem. Jahrhundert märchenhaft verbriefte Glücksbringer der Stadt auf.

