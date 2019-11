Innovative Ideen gegen Leerstand

Leere Schaufenster, verschlossene Türen – was bleibt ist ein Blick in dunkle, leere Räume, die eigentlich dafür gedacht sind, dass Händler hier ihr Geld verdienen und Kunden das ihre mit Freuden liegen lassen. Leerstände sind ein großes Problem für viele Städte, auch für Schwäbisch Gmünd.

Gegen den Leerstand von kleineren Geschäften und Kneipen in der Stadt soll nun im Rahmen des Bundesprojekts BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) etwas unternommen werden. Ein erster kleiner Schritt, ist dabei gemeinsam mit Eigentümern leerstehender Geschäfte und den Handel– und Gewerbetreibenden den öden Anblick toter Schaufenster zu beleben. Welche Ideen Sabrina Hieber (Stadtmarketing) und Christine Hüttmann (Projektleitung BIWAQ) noch gegen den Leerstand haben, können Sie am. November in der Rems-​Zeitung lesen.

