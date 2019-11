Auseinandersetzung um Parkplätze

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Alfdorf sorgte das Thema Parken für eine hitzige Diskussion. Am Ende fiel eine Entscheidung: Auch die Parkplätze in der Unteren Schlossstraße werden künftig auf eine Parkzeit von maximal zwei Stunden begrenzt. Doch diese zwölf Parkplätze grenzen an das Grundstück und die Einfahrt von Bauer Hans Trefz. Ihm ist es seit Jahren „ein Dorn im Auge“, dass die Parkplätze — nach seiner Version — täglich von Mitarbeitern der gegenüberliegenden Apotheke und der Arztpraxen belegt werden.

Also hat Trefz am nächsten Tag acht Parkplätze mit seinen eigenen Fahrzeugen, in erster Linie historische zugelassene Traktoren, belegt. Der Gemeinde wirft Trefz vor, dass sie bislang keine Maßnahmen in Sachen „Parken“ ergriffen habe. „Wir haben die Schilder bestellt, sobald sie da sind, werden sie aufgestellt“, sagt Bürgermeister Michael Segan gegenüber der Rems-​Zeitung. Die Schilder beziehen sich aber nur auf die Dauer der Parkzeit und auf Hinweisschilder, dass die Einfahrt freizuhalten sei. Hans Trefz hat die Sache einem Rechtsanwalt übergeben. Und hat das Baurechtsamt eingeschaltet weil er die Meinung vertritt, dass weder das Ärztehaus noch das Schuhhaus Kinkel die gemäß Baugenehmigung notwendigen Stellplätze zur Verfügung stelle.

Ein Vorfall vor wenigen Tagen hat nun in Alfdorf das Fass zum Überlaufen gebracht. Bauer Trefz wollte seine Gülle abholen lassen, seine Einfahrt war versperrt, das Abholfahrzeug musste unverrichteter Dinge wieder wegfahren. Das Problem jetzt: In der Zeit zwischen. November und. Februar gibt es ein Ausbringverbot von Gülle. Die muss Trefz nun irgendwo zwischenlagern,die Kosten will er der Gemeinde in Rechnung stellen.

