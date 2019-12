Vergilbt aber nicht vergessen

Seit vielen Jahren veröffentlicht die Rems-​Zeitung an jedem Montag die Rubrik „Vergilbt aber nicht vergessen“. Ein Rückblick auf die Ereignisse vor 100 , 50 , 25 , zehn oder fünf Jahren. An jüngere Ereignisse, wie die gescheiterte Bewerbung der Remstalkommunen für die Landesgartenschau ( 2009 ), erinnert man sich noch. Aber was war vor 50 oder 100 Jahren?

Sonntag, 15. Dezember 2019

Heinz Strohmaier

26 Sekunden Lesedauer



1919

1969

CDU

1994

hat die Gmünder Adlerbrauerei ihren Betrieb eingestellt;waren die ZF-​Beschäftigten sauer auf die–Fraktion, weil der Bau einer Kantine am Grundstückskauf scheiterte;wird Manfred Pawlita auf seine zweite Bürgermeister-​Amtszeit verpflichtet. Wer mehr aus früheren Zeiten wissen will, sollte jeden Montag in die Rems-​Zeitung schauen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

123 Aufrufe

2 Stunden Online