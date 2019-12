Schnelles Internet für drei Alfdorfer Teilorte

Als „Quantensprung“ bezeichnete Bürgermeister Michael Segan die Tatsache, dass seit Dienstagnachmittag die Alfdorfer Teilorte Vorder– und Hintersteinenberg ans Glasfasernetz angeschlossen sind. Kapf folgt in den nächsten zwei bis drei Tagen.

Dienstag, 17. Dezember 2019

Edda Eschelbach

RundHaushalte in den drei Teilorten können jetzt schneller im Internet surfen. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zuMBit pro Sekunde, das Hochladen geht nun mit etwasMBit pro Sekunde. „Vorher waren es maximal zwei bis drei, sagt Wolfgang Fahrian, Regionalmanager der Deutschen Telekom. „Wir haben lange darauf gewartet“, betonte Bürgermeister Segan, kurz bevor er am Dienstag persönlich den Startknopf für den Glasfaserbetrieb in Vordersteinenberg drückte. Was die Bürgerinnen und Bürger der drei Teilorte nun tun müssen, dass sie künftig schneller surfen können, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung am. Dezember.

