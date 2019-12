Einhorntunnel nachts gesperrt

Aufgrund von dringenden Instandsetzungsarbeiten an der Rauchabzugsanlage sowie an der Entwässerung im Einhorn-​Tunnel in Gmünd wird in den Nächten von Mittwoch, 4 . Dezember, bis Samstag, 7 . Dezember, jeweils ab 19 . 30 bis 5 . 30 Uhr der Tunnel für den Verkehr vollständig gesperrt.

Dienstag, 03. Dezember 2019

Heinz Strohmaier

Die Umleitung erfolgt über die Lorcher Straße, Remsstraße, Aalener Straße und umgekehrt.

