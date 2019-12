Weihnachtsmarkt mit neuen Akzenten

Als weiterer Höhepunkt im sehr umfangreichen Veranstaltungskalender von Mögglingen – nach Abschluss der Remstal-​Gartenschau – fand am Samstag der 29 . Weihnachtsmarkt statt. Viel Altbekanntes aber auch neue Akzente durch das verjüngte ehrenamtliche Weihnachtsmarktteam war geboten.

Sonntag, 08. Dezember 2019

Edda Eschelbach

Rund um den Marktbrunnen zwischen der Kirche, dem geöffneten Micheleshaus und der Pfarrscheuer bis zum Alten Schulhaus fand traditionell am Samstag von dem zweiten Advent der Weihnachtsmarkt statt. In der Bücherei wurde wieder der Bücherflohmarkt angesagt, und der Förderverein „Miteinander Leben“ bot warme Strickwaren und zum direkt von innen Aufwärmen auch Kaffee und Kuchen. Was der Mögglinger Weihnachtsmarkt sonst noch zu bieten hatte, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung am. Dezember.

