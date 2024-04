Ergebnis der ACE Blinker-​Aktion in Mögglingen

Wie viele Fahrer blinken, wenn sie aus dem Kreisverkehr fahren? Das wollte der Auto Club Europa in Mögglingen herausfinden.

Mittwoch, 24. April 2024

Sarah Fleischer

27 Sekunden Lesedauer



Das bestätigte sich bei der Aktion am Dienstag, bei der 404 Fahrzeuge erfasst wurden.





Wie viele davon nicht geblinkt haben und an welcher Kreisel-​Ausfahrt am wenigsten geblinkt wurde, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Vertreter vom ACE Auto Club Europa e. V., dem größten Verkehrsclubs Deutschlands, haben im Berufsverkehr an der Ausfahrt Mögglingen Süd die „Blinkaktion“ durchgeführt. Elias Schempf meint: „Erfahrungsgemäß halten sich viele Verkehrsteilnehmende an die Regeln und blinken auch ordnungsgemäß, wenn sie an den Rand der Straße fahren oder abbiegen.“ Dennoch gebe es immer wieder Ausnahmen.

367 Aufrufe

111 Wörter

1 Stunde Online



