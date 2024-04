Blinker-​Aktion am Kreisel in Mögglingen

Foto: tv

Wie viele Fahrer blinken, wenn sie aus dem Kreisverkehr fahren? Das will der Auto Club Europa in Mögglingen herausfinden. Eine Aktion ist dazu geplant.

Donnerstag, 18. April 2024

Thorsten Vaas

21 Sekunden Lesedauer



Am Dienstag, 23. April, wird der ACE in Mögglingen eine die Blinker-​Aktion veranstalten. „Dabei wird das ACE-​Ehrenamt unterlassene Richtungsanzeigen im Straßenverkehr erfassen“, heißt es in einer Mitteilung. Mit der Aktion soll die Ist-​Situation vor Ort erfasst werden. Es gehe um Aufklärungsarbeit im Sinne der Unfallverhütung. Die Aktion beginnt ab 16.30 Uhr am ersten Kreisel Richtung Mögglingen von der B29 kommend.

312 Aufrufe

87 Wörter

2 Stunden Online



