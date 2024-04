Mögglingen: Preisschock bei Feuerwehrhaus-​Neubau

Bislang sind im Haushalt der Gemeinde Mögglingen 4,5 Millionen Euro für das neue Feuerwehrhaus eingeplant. Die jüngste Kostenberechnung der Architekten ließ das Rathaus Ende März aus allen Wolken fallen: Rund sieben Millionen sollen es demnach werden. Händeringend suchte der Gemeinderat nun in einer Sondersitzung am Mittwochabend nach Stellen, an denen noch gespart werden kann.

Donnerstag, 04. April 2024

Benjamin Richter

„Zwei Punkte sind unbestritten: Erstens brauchen wir das neue Feuerwehrhaus“, fasste Bürgermeister Adrian Schlenker die Diskussion zusammen. „Auf der anderen Seite ist das Projekt so finanziell eigentlich nicht darstellbar.“

Zuvor hatte Kämmerer Fabian Komarek erklärt, die Möglichkeit, ein Bauvorhaben von sieben Millionen Euro – oder auch nur die vom Göppinger Büro Gaus Architekten aufgezeigte Variante mit allen gefundenen Sparpotentialen für 5,984 Millionen – in den Haushalt einzustellen, „sehe ich nicht“. Mehrere Gemeinderäte plädierten daher dafür, in den Sparbemühungen noch weiter zu gehen und etwa auch Maße und Materialien auf den Prüfstand zu stellen.

Seit 2020 ist in Mögglingen ein neues Feuerwehrhaus in Planung, weil das alte zahlreiche Mängel aufweist. Fördergeld aus der Verwaltungsvorschrift Zuwendungen Feuerwehrwesen (VwV-​Z-​Feu) und dem Ausgleichstock von insgesamt rund 1,2 Millionen Euro sind seit 2022 bewilligt. Sie sind der Grund, warum die Zeit allmählich drängt: Denn die Bedingung der Fördergeber war, dass bis 30. Juni 2024 mit dem Bau begonnen wird.





