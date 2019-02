Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 12. Februar 2019 Dienstag, 12. Februar 2019

„Eltern-​Bedenkzeit“ an der ASR

Galerie (1 Bild)

Foto: asr

Wenn Kinder Eltern werden, kann das große Probleme mit sich bringen, denn die Verantwortung für ein neues Leben ist riesengroß und kann von Jugendlichen allein nicht getragen werden.

Um bei den jungen Menschen ein Bewusstsein dafür zu wecken, was es bedeutet, Eltern zu sein, habenSchülerinnen und ein Schüler der Klassenstufeder Adalbert-​Stifter-​Realschule zusammen mit ihrer Biologielehrerin Agnes Rimkus in Zusammenarbeit mit der Caritas Ostwürttemberg und der Schulsozialarbeiterin Simone Starz das Projekt Eltern-​Bedenkzeit durchgeführt. Ihre Eindrücke schildern sie in der RZ vom. Februar.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

