Start des Digitalisierungszentrum Ostwürttemberg

Die zentrale Eröffnungsfeier des Digitalisierungszentrums Ostwürttemberg findet im Juli statt. Am Gmünder Standort in der Wissenswerkstatt Eule geht bereits am kommendem Freitag der erste Workshop vonstatten.

Seinen Anfang nahm das ganze vor eineinhalb Jahren, als das Land eine Ausschreibung gemacht hat mit dem Ziel, die Digitalisierung zu fördern und hierfür bestimmte Räumlichkeiten in der Region zu etablieren. Insgesamt wurden landesweit zehn Millionen Euro hierfür bereitgestellt, davon fast eine Million für die Region Ostwürttemberg, wo die Industrie– und Handelskammer die Federführung für das Digitalisierungszentrum mit Standorten in Gmünd, Aalen und Heidenheim übernommen hat. Was genau es mit dem DigiZ auf sich hat, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

