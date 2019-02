Schwäbisch Gmünd | Montag, 18. Februar 2019 Montag, 18. Februar 2019

Halbseitige Sperre in der Oberbettringer Straße

Voraussichtlich ab Dienstag, 19 . Februar, wird in Schwäbisch Gmünd die Oberbettringer Straße im Bereich ab der Einmündung Hardtstraße, in Fahrtrichtung Hardt, halbseitig gesperrt.

Grund dafür sind Arbeiten für die Stützmauer am Fahrbahnrand als Abgrenzung und Befestigung zum begonnenen Bauprojekt des angrenzenden Grundstücks. Die Arbeiten werden in mehreren Abschnitten erfolgen, um die Beeinträchtigung des Verkehrs so gering wie möglich zu halten. Deshalb erfolgt die Verkehrsregelung ohne Ampel. Die Sperrung wird voraussichtlich drei Wochen in Anspruch nehmen.

