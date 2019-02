Ostalb | Dienstag, 19. Februar 2019 Dienstag, 19. Februar 2019

Buchvorstellung: Waldhausen — einst und heute

Am 15 . März wird im evangelischen Gemeindehaus in Lorch-​Waldhausen ein neues Heimatbuch „Waldhausen — einst und heute“ vorgestellt. Wer sich bereits vorher ein Bild davon machen will, findet dies am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Manfred Schramm (Jahrgang) und Karl Maier (Jahrgang) versahen die von der Bevölkerung von Waldhausen, Rattenharz und Weitmars zur Verfügung gestellten historischen Bilder mit informativen Texten. Das älteste Bild wurdeaufgenommen. Darauf folgen chronologisch vereinzelte Fotos aus dener under Jahren. Ganz bestimmt tut es dem-​seitigen Band aber keinen Abbruch, dass das Gros der historischen Aufnahmen aus dener under Jahren stammt.Zu jeder dieser Aufnahmen steuerte der Fotograf Hans Bertleff (Jahrgang) das aktuelle Pendant bei.

