Echt traurig: Bislang kein Käufer für die alte Diva der Feuerwehr Schwäbisch Gmünd

Foto: Heino Schütte

In jeder größeren Feuerwehr ist eine Drehleiter auch aufgrund ihrer sehr hohen Anschaffungskosten (cirka halbe Million Euro) die sprichwörtliche Diva im Fahrzeugpark. Dazu ist sie Helferin bei Großbränden, Schutzengel und Lebensretterin pur. So auch bei der Stützpunktfeuerwehr Schwäbisch Gmünd.

Umso trauriger empfinden es viele der rundGmünder Feuerwehrleute, dass ein unlängst nachJahren ausgemustertes „Schutzengels-​Gerät“ auf dem Gmünder Bauhof einfach nur dahindämmert oder sogar — rostet. Dabei ist gerade diese Drehleiter sogar ein Technik-​Denkmal. Das nahezu baugleiche Fahrzeug von der Feuerwehr Schwäbisch Hall steht sogar bereits seit längerem in der Fahrzeughalle des dortigen Freilicht– und Feuerwehrmuseums Wackershofen. Auch Uwe Schubert, Kommandant der Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, meint offenherzig, dass es auch ihm wehtue, dass ein Feuerwehrfahrzeug mit dieser Vergangenheit bislang keinen neuen Besitzer bzw. Liebhaber gefunden habe. Mehr zum Thema am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

