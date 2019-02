Schwäbisch Gmünd | Freitag, 22. Februar 2019 Freitag, 22. Februar 2019

Der Mayor ist da — Besuch aus Barnsley in Gmünd

Foto: rw

Man wird an diesem Wochenende viel Englisch auf den Gmünder Plätzen hören. Die Frumptarn Guggen Band mit ihren 30 Mitgliedern und einigen Fans ist in der Stadt, außerdem hoher Besuch: Mayor Steve Green und Mayoress Tracey Green.

Steve Green amtiert noch bis Mai, an seiner Amtseinführung im Mainahmen Oberbürgermeister Richard Arnold und eine Delegation aus Schwäbisch Gmünd teil. Damals wurde bekräftigt, dass die frisch aufblühenden, seitbestehenden „Twin Town“-Verbindungen weiter gepflegt und gestärkt werden, Brexit hin oder her.Im Mai werden der Mayor und die Mayoress Schwäbisch Gmünd zur Eröffnung der Remstal-​Gartenschau besuchen, doch jetzt schauten sie schon einmal auf einen Kurzbesuch vorbei – privat, aber was heißt in diesem Fall schon privat, wenn es um die Städtepartnerschaft geht. Eine Gelegenheit, mit ihnen zu sprechen – fünf Wochen vor dem Brexit. Das Gespräch steht in der RZ vom. Februar.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

