Ausbildungsmesse an der Friedrich-​von-​Keller-​Schule in Abtsgmünd

44 Betriebe, Schulen, Dienstleister und öffentliche Institutionen aus dem Umland haben am Samstag dazu beigetragen, dass die siebte Ausbildungs– und Berufsbörse in Abtsgmünd wieder zu einem wertvollen Informationsportal für Schüler und zukünftige Auszubildende wurde. Die Friedrich-​von-​Keller-​Schule platzte für Stunden aus allen Nähten.

Der Arbeitsmarkt sei noch stabil, und bedingt durch den Fachkräftemangel für Schülerinnen und Schüler komfortabel, sagte Rektor Stefan Schempp. Die Firmen müssten sich derzeit bemühen, ausbildungswillige und interessierte Jugendliche zu finden. Anderseits dürfte man nicht vergessen, dass die Anforderungen an junge Menschen gestiegen seien und deshalb sei es wichtig, dass diese sich auch im Vorfeld einer Berufsentscheidung informieren könnten. Mehr zum Thema steht am. Februar in der Rems-​Zeitung.

