Schwäbisch Gmünd | Freitag, 01. März 2019 Freitag, 01. März 2019

Pole-​Sport: Akrobatik an der Stange

Galerie (2 Bilder)

Fotos: edk, Kristina Simonenko

Es ist eine Sportart, die in Schwäbisch Gmünd und Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt, in naher Zukunft aber eine olympische Disziplin werden soll. Beim Pole-​Sport handelt es sich um Akrobatik an einer starren Stange, für die einzelnen Tricks ist unter anderem Körperbeherrschung und Kraft nötig. Kristina Simonenko betreibt in Schwäbisch Gmünd ein Pole-​Sport-​Studio.

Was die Faszination des Pole-​Sports für Kristina Simonenko ausmacht und welche Eigenschaften für diese Trendsportart erforderlich sind, lesen Sie in unserer Samstagsreportage.



Acht Jahre ist es her, als Kristina Simonenko erstmals mit dieser Trendsportart in Berührung gekommen ist. Dies hatte sich für sie aber recht schnell wieder erledigt. „Einen Monat lang habe ich es probiert, dann aber wieder aufgehört. Es hat zu weh getan.“ Zu dem Sport an der Stange (englisch: Pole) gehören Schmerzen, blaue Flecken und Muskelkater zwangsläufig dazu. Doch Simonenko gab sich und dieser kräftezehrenden Kombination aus Sport, Fitnesstraining und Akrobatik eine zweite Chance, fing ein Jahr später wieder damit an. Um so sehr Gefallen daran zu finden, dass sie sich mittlerweile fast täglich als Athletin und Trainerin damit beschäftigt.Im Novemberbegleitete sie ihren Ehemann Sergej Erjutin von Kirgisien nach Schwäbisch Gmünd. Er coacht seither die Nachwuchsturner des TV Wetzgau, sie begannals Trainerin im Fitnessstudio Five des TV Wetzgau, um dort mit Peter Waibel den ersten Pole-​Dance-​Kurs anzubieten. „habe ich an den deutschen Pole-​Sport-​Meisterschaften teilgenommen und danach entschieden, mein eigenes Pole– Sport-​Studio aufzumachen“, blickt Simonenko zurück. Im November desselben Jahres war es soweit mit der Eröffnung ihres Studios in der Gmünder Goethestraße, das sich auf den Pole-​Sport spezialisiert. Seither bietet sie fast täglich Kurse an.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 67 Sekunden.