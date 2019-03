Ostalb | Montag, 11. März 2019 Montag, 11. März 2019

Abbruch der Triumph-​Werkshallen in Heubach hat begonnen

Foto: gbr

Ohne eine einzige Kritik von Bürgerseite konnte in Heubach der Plan für die künftige Bebauung auf dem Areal der Triumph-​Weberei in der Mögglinger Straße auf den Weg gebracht werden. Zum Beginn der Abbrucharbeiten setzten sich alle am Projekt Beteiligten zur Präsentation der künftigen Nutzung an einen Tisch.

„Ich bin sehr froh, dass dieses Projekt zustande kam“, unterstrich Bürgermeister Frederick Brütting am. März bei diesem Gespräch. „Denn auf diese Weise konnte eine Industriebrache vermieden werden!“ Im Juni, so sei geplant, werden die Abbrucharbeiten abgeschlossen sein – wobei der so genannte „Hochbau“, sprich jener ortsbildprägende Teil des Areals direkt neben dem Freibad (mit dem markanten Turm-​Aufbau) erhalten bleibt. Wie sich die anderen am Projekt Beteiligten äußern, steht am. März in der Rems-​Zeitung.

