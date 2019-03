Schwäbisch Gmünd | Freitag, 15. März 2019 Freitag, 15. März 2019

Die neue Ortsmitte heißt Friedrich-​Röther-​Platz

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

Zwölf Monate nach dem Spatenstich im März 2018 wurde am Freitag in der neuen Straßdorfer Ortsmitte Richtfest gefeiert. Der Rohbau des DRK –Pflege– und Dienstleistungszentrums in der Einhornstraße steht.

DRK

Dr.

300

000

DRK

Mit einer Überraschung wartete der Leiter des Amtes für Stadtentwicklung, Gerhard Hackner, auf: Die neue Ortsmitte in Straßdorf hat bereits einen Namen. Zu Ehren des ersten Präsidenten des–Kreisverbandes und ehemaligen Landrats des Landkreises Schwäbisch Gmünd,Friedrich Röther, aus dessen Nachlass rundEuro in das–Zentrum einflossen, soll der Platz an der Einhornstraße künftig Friedrich-​Röther-​Platz heißen. Was die Verantwortlichen zum Richtfest sagten, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Edda Eschelbach

33 Sekunden Lesedauer

207 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 67