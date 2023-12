Einst Fußballer, jetzt Krippenbauer: Willi Scherrenbacher

Willi Scherrenbacher hat viele Talente – eines davon war der Fußball. Sowohl als Spieler wie als Trainer. Aber er kann viel mehr.

Mittwoch, 27. Dezember 2023

Franz Graser

Hört man den Namen Scherrenbacher, dann denken viele natürlich sofort an Metzgermeister Albert Scherrenbacher, der sich als Förderer von Vereinen und vor allem in Sachen „Gmender Fasnet“ sehr verdient gemacht hat. Der Name steht aber in doppelter Hinsicht für Engagement im Ehrenamt, denn sein jüngerer Bruder Willi Scherrenbacher hat sich ebenfalls im Vereinsleben engagiert und hatte vor einem Jahr im Alter von 75 Jahren eine tolle Idee als Privatinitiative umgesetzt: den Straßdorfer Krippenweg.





Diese Krippenlandschaften wurden auf eine naturnahe Art direkt am Waldrand aufgebaut, wo am Feldweg in Verlängerung der Birkachstraße ein beliebter Spazierweg vorbeiführt. Dort steht auch ein Kreuz, das an den vor vielen Jahren viel zu früh verstorbenen Ralf Gische erinnert. Am Fuß dieses Kreuzes hat Willi Scherrenbacher eine seiner insgesamt vier Krippen aufgebaut. Als ehemaliger Maurer-„Capo“ arbeitet er grundsätzlich auch gerne mit Steinen und beweist dabei eine künstlerische Ader. „Manche sagen mir, ich hätte nicht Maurer, sondern Steinmetz werden sollen!“, erzählt der nun 76-​Jährige mit einem Schmunzeln. Eigentlich will er ja gar nicht so gerne im Mittelpunkt stehen.





Deshalb freut er sich, dass seine Idee des Straßdorfer Krippenwegs nicht nur beim Publikum gut ankam, sondern dass sich auch Gleichgesinnte dazugesellt haben.





Wie sich der Krippenweg entwickelt hat und was Willi Scherrenbacher mit der Rems-​Zeitung zu tun hatte, verrät er in „Menschen 2023″, der Weihnachtsbeilage der Rems-​Zeitung.

