Sport | Samstag, 16. März 2019 Samstag, 16. März 2019

FCN-​Spiel fällt aus!

Galerie (1 Bild)

FCN –Trainer Holger Traub kann am Samstag Stimme und Nerven schonen: Foto: vog

Fußball-​Oberligist FC Normannia Gmünd konnte sich am Samstag, 16 . 3 ., die Anreise nach Pforzheim sparen: Das Spiel beim 1 . CFR Pforzheim wurde aufgrund der schlechten Platzverhältnisse abgesagt.

Der Verband hat das Spiel abgesagt und zunächst einmal für den Mittwoch,. April, neu terminiert. Ob dies für die Gmünder Normannia in der jetzigen Situation ein Nachteil ist, muss man abwarten. Zumindest war man in den vergangenen Wochen bessser in Tritt gekommen, als in der Vorrunde. Auch beimgegen Tabellenführer Stuttgarter Kickers war man dem Gegner ebenbürtig.

