Lea Schmid ist Deutsche Meisterin der U21

Sport | Samstag, 16. März 2019 Samstag, 16. März 2019

Lea Schmid ist Deutsche Meisterin der U 21

Galerie (1 Bild)

Foto: Judozentrum Heubach

Als eine Favoritin ist Lea Schmid bei den Deutschen U-​ 21 -​Meisterschaften in Frankfurt/​Oder in den Wettkampf gestartet. Und die Göggingerin vom Judozentrum Heubach konnte dieser Rolle gerecht werden und holte sich diesen nationalen Titel.

21

18

2017

21

In der Klasse bis 78 Kilogramm starteten insgesamt 18 Sportlerinnen in der Sporthalle des Olympiastützpunktes Frankfurt/​Oder. Nach einem Freilos bezwang Schmid ihre Kontrahentin Grzesiek aus Nordrhein-​Westfalen nach kurzem Griffkampf mit Harai-​maki-​komi.







Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 16 . März.



Schon im Januar hatte Schmid einen Akzent setzen können. Sie gewann die Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften der Frauen, die in Stuttgart ausgetragen worden waren. So war bereits im Vorfeld klar, dass sie bei den Titelkämpfen der Altersklasse Ueine Favoritin war. Mit dieser Rolle ging Lea Schmid (Zweite von links auf dem Bild) souverän und selbstsicher um: Nach dem Titelgewinn bei der Uim Jahrgewann sie ihren zweiten Deutschen Meistertitel bei den nationalen Titelkämpfen der Uin Frankfurt Oder. Alle Kämpfe gewann sie vorzeitig in weniger als einer Minute.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Alex Vogt

43 Sekunden Lesedauer

178 Aufrufe

5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 62