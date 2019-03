Ostalb | Sonntag, 17. März 2019 Sonntag, 17. März 2019

Daniel Vogt gewinnt Bürgermeisterwahl in Herbrechtingen

Neun Kandidaten hatten sich in Herbrechtingen, Landkreis Heidenheim, um die Nachfolge von Bürgermeister Dr. Bernd Sipple beworben, der nicht mehr kandidierte. Künftiger Chef von rund 80 Mitarbeitern ist nun Daniel Vogt, derzeit noch Bürgermeister in Täferrot. Er wurde bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag mit 53 , 4 Prozent aller Stimmen gewählt.

Zu Beginn der Stimmenauszählung lag auch Andreas Koptisch, Bürgermeister in Altheim/​Alb, noch weit vorne. Letztlich kam er aber nur aufProzent. Die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten lagen weit dahinter.

Daniel Vogt wurde im Januar 2015 als Nachfolger von Jochen Renner in Täferrot gewählt. Vogt hatte sich bereits im ersten Wahlgang mit 60,8 Prozent gegen Karin Essig (22,2), Ulrich Rettenmaier (14,1) und Andreas May (2,5) durchgesetzt. In Täferrot bekommt der Bürgermeister ein Gehalt der Stufe A 13, in Herbrechtingen ist das wesentlich mehr in der Stufe B 3.

