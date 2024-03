Keine Windkraftanlagen auf Täferroter Gemarkung

Foto: gbr

Der neue Regionalplan wird in der Gemeinde keine Vorrangflächen für Windenergie ausweisen. Die vor vielen Jahren geschlossenen Vorverträge mit einem Investor wurden zwischenzeitlich aufgelöst, weil dieses Unternehmen aufgrund des zu geringen Windaufkommens dort kein Interesse mehr hat. Stattdessen gibt es in Täferrot bereits zwei Solarparks.

Freitag, 01. März 2024

Gerold Bauer

38 Sekunden Lesedauer



Damit wurde nun völlig unspektakulär ein Thema ad acta gelegt, das noch vor rund zwei Jahrzehnten in Täferrot – vor allem im Teilort Utzstetten – die Emotionen bei Bürgerinnen und Bürgern ziemlich hochkochen hat lassen. Aus jener Zeit stammen auch noch Vorverträge eines Windkraft-​Investors, der gemeindeeigene Flächen pachten wollte. Während die Windkraft in Täferrot damit aktuell keine Rolle mehr spielt, ist die Gemeinde in Sachen Freiflächen-​PV hingegen schon sehr viel weiter als viele andere Kommunen im Gmünder Raum – allerdings, wie der Bürgermeister betont, nicht als Investor oder Betreiber, sondern als Verpächter gemeindeeigener Wiesen.







