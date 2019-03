Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 17. März 2019 Sonntag, 17. März 2019

Finale der Vesperkirche

Die besondere Vesperkirchen– Stimmung, die immer wieder angesprochen wurde, schien auch beim Abschlussgottesdienst in der Augustinuskirche in der Luft zu liegen.

Mit Pfarrer Matthias Plocher, dem Posaunenchor und vor allem einem letzten gemeinsamen Mittagessen gingen acht Tage voller Begegnung und Gesprächen zu Ende.Auch ohne genau Zahlen zu haben, war sich Pfarrer Matthias Plocher bereits sicher „diese vierte Vesperkirche in Folge hatte die meisten Besucherinnen und Besucher und war somit auchwieder ein voller Erfolg.“ Über alle Unterschiede hinweg, so hatte er in den vergangen Tagen beobachtet, hatten sich Christen und Muslime, Arbeiter und Akademiker, Betuchte und weniger Betuchte getroffen und waren über einer geteilten Mahlzeit ins Gespräch gekommen. Die RZ berichtet darüber am. März.

