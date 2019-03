Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 17. März 2019 Sonntag, 17. März 2019

Remspark: Hinterlassenschaften des Hochwassers

Galerie (2 Bilder)

Fotos: rw

Kaum ist der kletterfähige Bagger aus Österreich weg, der am Forum Gold und Silber an Rems– und Josefsbach aufgeräumt hat, schon schwemmt das nächste Hochwasser reichlich Treibgut und Müll an die Gestade.

Und damit ist dieses Gmünder Rems-​Zentralstück erneut weit davon entfernt, Remstalgartenschau-​präsentabel zu sein. Hier ist wieder eine Menge zu tun, wovon sich am Sonntagnachmittag eine Menge Spaziergänger einen Eindruck verschafften. In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte die Rems kurzzeitig die Marke von 150 Zentimetern überschritten, dann ging der Pegel rasch zurück – soweit, dass der Blick auf die Hinterlassenschaften frei war.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Reinhard Wagenblast

24 Sekunden Lesedauer

208 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 64