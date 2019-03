Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 21. März 2019 Donnerstag, 21. März 2019

Bargauer Ortsmitte wird umgestaltet

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Am Montagabend hatte der Bargauer Ortschaftsrat über die Umgestaltung der Ortsmitte beraten und sich dafür ausgesprochen, das Büro LK & P mit den Entwurfsplanungen zu beauftragen. Grünes Licht gab am Mittwochabend auch der Gmünder Gemeinderat.

Geschaffen werden soll ein attraktiver Mittelpunkt für die Bevölkerung. Ein Ort, an dem man sich begegnen könne, wie Bürgermeister Julius Mihm in seinen Ausführungen erklärte. Die Voraussetzungen dafür sind seit der Fertigstellung der Umgehungsstraße in Bargau optimal. Über die Neugestaltung und den Zeitplan berichtet die Rems-​Zeitung in der Donnerstagausgabe.

