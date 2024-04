Haus Lindenhof weiht PRODI-​Werkstatt in Bargau ein

Foto: SSM-​Architekten

Am Donnerstag, 11. April, wird das neue Gebäude der PRODI-​Werkstatt im Gmünder Stadtteil Bargau feierlich eingeweiht. Landrat Dr. Joachim Bläse und Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold werden ein Grußwort sprechen, der katholische Pfarrer Daniel Psenner wird die Segnung des Gebäudes vornehmen.

Mittwoch, 10. April 2024

Franz Graser

1 Minute 6 Sekunden Lesedauer



Das Gebäude der PRODI-​Werkstatt von der Stiftung Haus Lindenhof in Bargau musste mehrere Anforderungen erfüllen, erklärt Architekt Thomas Müller vom Gögginger Büro SSM-​Architekten. Zunächst ging es darum, dass sich das Gebäude möglichst harmonisch in die Landschaft einfügt. Deshalb präsentiert sich das Werkstattgebäude als langgestreckte, eher geduckte Struktur. Auch der höchste Gebäudeteil, das Lager, sei etwas zurückgenommen, erläutert Architekt Müller. Das Werkstattgebäude sollte außerdem eine klare funktionale Gliederung aufweisen und überschaubar sein. Dies vor allem deshalb, weil in dieser Werkstatt etwa 100 Menschen mit Behinderungen arbeiten.





Die PRODI-​Werkstatt (PRODI steht für „Produkte und Dienstleistungen“) in Schwäbisch Gmünd-​Bargau bietet individuelle Berufsbildungs– und Arbeitsplätze. Das Angebot richtet sich besonders an Menschen mit psychischer Behinderung. Auch wenn Menschen aufgrund einer Erkrankung vorübergehend oder langfristig nicht am allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sind, können sie hier am Arbeitsleben teilhaben. Auch Menschen mit Hörbehinderung finden in der PRODI-​Werkstatt berufliche Teilhabeangebote.





Die Bauarbeiten zur PRODI-​Werkstatt in Bargau dauerten zwei Jahre: Baubeginn war im Dezember 2021, der Spatenstich hierfür erfolgte am 28. Januar 2022. Fast auf den Tag genau ein Jahr später, am 27. Januar 2023, fand das Richtfest statt. Das Gebäude wird seit Januar Zug um Zug in Betrieb genommen, am Donnerstag, 11. April, findet die feierliche Eröffnung statt.





Mehr über die PRODI-​Angebote der Stiftung Haus Lindenhof und das neue Werkstattgebäude finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



191 Aufrufe

264 Wörter

38 Minuten Online



Beitrag teilen