Gute Zahlen bei der Raiffeisenbank Mutlangen

Foto: Manfred Laduch

Es gibt etwas zu feiern in Mutlangen. Eigentlich sogar zwei Dinge. Zum einen kann die Raiffeisenbank 2019 ihr 125 -​jähriges Bestehen feiern. Zum anderen konnte der Vorstand am Mittwoch eine erfreuliche Bilanz für das vergangene Jahr vorlegen.

Der Reigen der Mitgliederversammlungen in den Ortsbanken hat Anfang der Woche mit einem vollen Haus in Großdeinbach bereits begonnen, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Dieter Gerstlauer. Dabei konnten die Vorstandsmitglieder Thomas Bareiß und Oliver Seibold auf Wachstumsraten in allen Bereichen verweisen. Die genauen Zahlen und Informationen, mit welchen Aktionen das Jubiläum gefeiert wird, gibt es in der Donnerstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

