Kindergarten-​Neubau neben der Gemeindehalle in Heuchlingen

Foto: gbr

Es gibt wieder mehr Kinder im Dorf – aber dass es im alten Heuchlinger Kindergarten sehr eng zugeht, hat noch einen weiteren Grund: Die Betreuung von Kindern in einem Alter unter drei Jahren ist sowohl personell als auch im Hinblick auf den Platzbedarf doppelt so aufwändig wie bei älteren Kindern. Ein Neubau löst bald dieses Problem.

Der für fünf Gruppen ausgelegte Kindergartenneubau entsteht in Holzständerbauweise bei der Schule beziehungsweise neben der Gemeindehalle auf einer Grundfläche von rund 41 mal 34 Metern. Diese relativ große Fläche ist nötig, weil alle Kindergartengruppen ebenerdig untergebracht werden. Hinzu kommt noch eine Mensa sowohl für die Kindergartenkinder als auch für die Schulkinder.







Was das Ganze kostet, wann es fertig ist und weitere Details erfahren die Leserinnen und Leser am 28 . März aus der Rems-​Zeitung , die auch in digitaler Form im Abo oder als Einzelausgabe erhältlich ist!

