Blaulicht | Dienstag, 05. März 2019 Dienstag, 05. März 2019

Totalschaden: „Abflug“ in den Wald

Auf der Kreisstraße 3268 von Deinbach Richtung Gmünd ereignete sich am Dienstag gegen 13 Uhr ein Unfall, bei dem rund 35 . 000 Euro Schaden entstand.

Ein-​Jähriger befuhr mit einem Renault Megane die Strecke von Großdeinbach Richtung Schwäbisch Gmünd. Im Ausgang einer Kurve beschleunigte der Mann wohl zu stark, so dass der Pkw ins Schleudern geriet, gegen Schutzplanken prallte und anschließend etwaMeter tief die Böschung hinab in den Wald fuhr. An dem Renault entstand vermutlich Totalschaden. Dieser musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Bergung ist (Stand:Uhr ) noch nicht erfolgt. Während der Bergung ist dann von einer leichten Einschränkung des Verkehrs auszugehen.

Heinz Strohmaier

