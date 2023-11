Vorstellung der Ortschronik Großdeinbach

Bei der Vorstellung der Ortschronik von Großdeinbach konnten die Veranstalter sich über eine bis auf den letzten Platz gefüllte Gemeindehalle freuen. In dieser Chronik steckt viel Arbeit — auch ehrenamtliche.

Im Grußwort an die Gemeinde von Großdeinbach fokussierte sich der erste Bürgermeister Christian Baron auf das Thema der Verbundenheit. Was löst denn Gefühle an die Heimat aus? Man fühlt sich verbunden mit einem bestimmten Ort, der Musik die man hört, so wie zum Beispiel mit dem zuvor gehörten Begrüßungsstück des Musikvereins Großdeinbach. Verbundenheit löse Harmonie aus, so Baron, wir stellen uns Fragen wie: Wo kommen wir her? Welche Identität und welche Wurzeln haben wir?



Großer Dank galt allen, die sich ehrenamtlich beteiligten in den Vereinen, Kindergärten und Schulen, sowie den vielen überaus engagierten Privatpersonen, die eintauchten in private Erinnerungen.





Von wann die ältesten Spuren stammen und welchen Beitrag die Großdeinbacher Bevölkerung leistete, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



